الأولى
مواجهات دامية بين الشرطة ورجاويين
عاشت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن البيضاء، مساء أول أمس (الأحد)، أوقاتا عصيبة، إثر مواجهات عنيفة مع مجموعة من مشجعي فريق الرجاء الرياضي، حضروا لمتابعة فريقهم أمام أولمبيك آسفي لحساب الدورة الأولى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعطيات الأولية للبحث، كشفتأكمل القراءة »
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