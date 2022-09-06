الأولى
أجانب نصبوا على بنوك في الملايير
استفادوا من قروض كبيرة وتعليمات لمسؤولي الوكالات البنكية بالمطالبة بضمانات تغطي مبلغ الدين وجهت مجموعتان بنكيتان تعليمات شفوية إلى مسؤوليها، من أجل التشدد في طلب الضمانات الكافية والمؤكدة، بالنسبة إلى ملفات القروض التي يتقدم بها أجانب. وأفادت مصادر أن هذه القرارات تأتي بعد تسجيل حالات من القروضأكمل القراءة »
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