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خوصصة كبرى في الأفق

منذ 5 دقائق
إعادة هيكلة مؤسسات ومقاولات عمومية وتحويلها إلى شركة مساهمة استعدادا لتفويتها كشفت مصادر برلمانية أن الحكومة تعد العدة لإطلاق عملية خوصصة كبرى لتجاوز الخصاص المسجل في المداخيل العمومية وتجنب أسباب فشل عملية مماثلة، لكنها أقل حجما، تم التأشير عليها في قانون مالية السنة الجارية، ولم تتمكن الحكومةأكمل القراءة »

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