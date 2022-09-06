أخبار الصباح
أخبار الصباح
< نصب تحاول سلطات الناظور فك ألغاز اختفاء 4 ملايير من حسابات ودادية للسكن، أغلب المنخرطين فيها من مغاربة العالم الذين دفعوا أقساطا مالية متتالية، بعد أن وثقوا في الاسم "ودادية عبد الكريم الخطابي للسكن". وحج مئات المنخرطين، أمس (الاثنين)، إلى المحكمة الابتدائية، مطالبين "بتحقيق جدي، فيماأكمل القراءة »
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