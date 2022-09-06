حوادث
تصاميم البيضاء… سم في العسل!
خارطة تعمير مرتقبة بالمدينة بنظام تهيئة جديد أثار مخاوف منتخبين من تكريس الظلم المجالي شرعت البيضاء في اعتماد “جيل جديد” من تصاميم التهيئة ترهن مخططات وبرامج المدينة في العشر سنوات المقبلة، تشرف على وضع مبادئها (أي التصاميم) وتوجيهاتها الأساسية واختياراتها العامة، الوكالة الحضرية (بحكم القانون)، وتبدي فيهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا