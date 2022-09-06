حوادث
السراح لقاتل قطة بتطوان
حقوقيون أشادوا باجتهاد النيابة العامة في تسطير متابعة المتهم واعتبروها سابقة في القضاء المغربي قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، السبت الماضي تمتيع شاب متهم بقتل قطة بطريقة بشعة بالسراح المؤقت، بعد أن أحيل عليها في حالة اعتقال، بعد تقديم دفاعه شهادة طبية تفيد أنه يعاني مرضاأكمل القراءة »
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