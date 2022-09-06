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حوادث

ترويج صواعق يورط جانحا

منذ 5 ثواني
أطاحت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي، مساء الجمعة الماضي، بجانح، يشتبه تورطه في حيازة وترويج أسلحة دون سند مشروع، تتمثل في عصي كهربائية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوف البالغ من العمر 25 سنة، متهم بحيازة وترويج معدات مهربة تشكل خطرا علىأكمل القراءة »

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منذ 5 ثواني


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