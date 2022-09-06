الأولى
جوازات درك لتهريب مخدرات
استعملها “دركي” انتحل صفة “كولونيل” لاجتياز سدود قضائية أظهرت أبحاث فرقة محاربة العصابات بولاية أمن الرباط، أن شخصا يلقب من قبل أفراد الشبكة الدولية بـ «الدركي»، يشتبه في انتمائه للجهاز نفسه، استعمل جوازات مرور مسجلة باسم القيادة العليا للدرك الملكي، في تمرير مخدرات من الحسيمة نحو ورزازات،أكمل القراءة »
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