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جوازات درك لتهريب مخدرات

منذ 29 ثانية
des enquÍteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux prÈsentent des paquets contenant du cannabis, le 21 novembre 2003, ‡ l'issue d'une opÈration qui a permis la saisie de 150 kg de cannabis, 80 000 euros en liquide, huit fusils ‡ pompe, 9 vÈhicules de grosse cylindrÈe et plus de 260 000 euros de valeurs en bijoux et autres objets mobiliers. Seize personnes de nationalitÈ franÁaise ont ÈtÈ interpellÈes dans le cadre du dÈmantËlement d'un "trËs important rÈseau" de trafic de drogue entre la France et l'Espagne, a-t-on appris auprËs de la gendarmerie. An investigator shows packs of cannabis displayed at Bordeaux' police station 21 November 2003. 150kg of cannabis, 80 000 euros in cash, 8 pump action shot guns, more than 260 000 euros worth of jewelry and 9 cars were seized following an operation to dismantle a drug trafficking network between France and Spain.
استعملها “دركي” انتحل صفة “كولونيل” لاجتياز سدود قضائية أظهرت أبحاث فرقة محاربة العصابات بولاية أمن الرباط، أن شخصا يلقب من قبل أفراد الشبكة الدولية بـ «الدركي»، يشتبه في انتمائه للجهاز نفسه، استعمل جوازات مرور مسجلة باسم القيادة العليا للدرك الملكي، في تمرير مخدرات من الحسيمة نحو ورزازات،أكمل القراءة »

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منذ 29 ثانية


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