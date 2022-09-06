fbpx
حوادث

اعتداء على ابن موظف بالعدل

منذ 54 ثانية
تعرض ابن موظف بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، لاعتداء خطير بعد تكسير زجاج قنينة خمر على رأسه لينقل نحو المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، من أجل تلقي الإسعافات. وفي تفاصيل النازلة كان ابن الموظف رفقة صديقه بمشواة بشارع عبد الكريم الخطابي بحيأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 54 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.