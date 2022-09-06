حوادث
اعتداء على ابن موظف بالعدل
تعرض ابن موظف بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، لاعتداء خطير بعد تكسير زجاج قنينة خمر على رأسه لينقل نحو المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، من أجل تلقي الإسعافات. وفي تفاصيل النازلة كان ابن الموظف رفقة صديقه بمشواة بشارع عبد الكريم الخطابي بحيأكمل القراءة »
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