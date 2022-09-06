حوادث
إيقاف مغرر بقاصر بالصويرة
قادت الصدفة وحدها إلى إيقاف شاب في العشرينات من عمره، بالمحطة الطرقة للصويرة، السبت الماضي، رفقة فتاة قاصر لا يتعدى عمرها 16 سنة. واستنادا إلى إفادة مصدر مطلع ل “الصباح”، فإن أفراد الأمن المرابضين بالمحطة الطرقية، ساورهم الشك في أمر الشاب ومرافقته، ليتم إيقافهما، والبحث معهما، إذأكمل القراءة »
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