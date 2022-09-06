حوادث
تعنيف أمنيين يطيح بجانحين
أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، أخيرا، على النيابة العامة، جانحين متورطين في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية وخاصة، والاتهام بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض. وحسب مصادر “الصباح”، تم إيقاف المشتبهأكمل القراءة »
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