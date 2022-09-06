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حوادث

درك الدروة “يتقاعس” في حماية المواطنين

منذ دقيقتين
المنطقة تحولت لمرتع للفوضى وانتشار الجانحين ومسرح لارتكاب جرائم عاشت الدروة (إقليم برشيد) نهاية الأسبوع الماضي حالة من الفوضى والانعدام شبه كلي للأمن، إذ عرف حي جنان الدروة مواجهات بين شباب وقاصرين، كانت من نتائجها تكسير زجاج سيارات نفعية بعضها لمسؤولين. وعرف الحي سالف الذكر هيجانا لبعضأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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