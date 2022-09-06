حوادث
10 سنوات لمغتصب قاصر بسيدي بنور
الواقعة نتج عنها افتضاض البكارة بعدما صادف الجاني الضحية في طريقه أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، عازبا وحكمت عليه ب 10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية اغتصاب قاصر، يقل سنها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض. وجاءأكمل القراءة »
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