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حوادث

10 سنوات لمغتصب قاصر بسيدي بنور

منذ 30 ثانية
الواقعة نتج عنها افتضاض البكارة بعدما صادف الجاني الضحية في طريقه أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، عازبا وحكمت عليه ب 10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية اغتصاب قاصر، يقل سنها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض. وجاءأكمل القراءة »

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