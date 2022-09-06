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حوادث

الرصاص للسيطرة على جانحين

منذ 5 ثواني
اضطر موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن مولاي رشيد بالبيضاء لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، في الساعات الأولى من صباح أول أمس (الأحد)، إثر تدخل أمني لإيقاف جانحين كانوا في حالة اندفاع قوية، عرضوا أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض. وحسب مصدر أمني،أكمل القراءة »

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منذ 5 ثواني


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