حوادث
سقوط زعيم عصابة لترويج الكوكايين
وضعت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي حد السوالم، أخيرا، حدا لأنشطة بارون مخدرات خطير كان يتزعم عصابة إجرامية للاتجار في الكوكايين وترويجه. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الموقوف يتزعم عصابة لترويج الكوكايين في عدة أحياء بحد السوالم وباقي المناطق الواقعة بنفوذ إقليم برشيد. وأضافت المصادر ذاتها، أنأكمل القراءة »
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