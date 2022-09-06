حوادث
اعتقال مهاجر إفريقي عض “مخازني”
شعر باستفزازه من قبل قائد أثناء محاربة منتهكي حرمات الموتى بمقبرة بالرباط أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، زوال أول أمس (الأحد)، بإيداع مهاجر يتحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1 بسلا، بتهم الضرب والجرح في حق موظفين عموميينأكمل القراءة »
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