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قضايا خطيرة تهز الجديدة

منذ 56 ثانية
LAHORE, PUNJAB, PAKISTAN - 2014/07/10: The Pakistani new born babies treated by a medical staff in a local hospital on the eve of world population day in Lahore. As mandated by UNDP that 11 July should be observed by the international community as World Population Day. (Photo by Rana Sajid Hussain/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)
استبدال رضيع ذكر بأنثى وسرقة آخر من حمام شعبي تطفو من حين لآخر بعض القضايا المرتبطة باختطاف الأطفال، من أجل استغلالهم في أعمال الشعوذة والتسول، أو لاستعمالهم في قضايا ترتبط باستخراج الكنوز، لكن هناك قضايا ارتبطت باختطاف الرضع أو تغييرهم، أي استبدال رضيع من صنف ذكر برضيعأكمل القراءة »

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منذ 56 ثانية


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