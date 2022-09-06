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قضايا خطيرة تهز الجديدة
استبدال رضيع ذكر بأنثى وسرقة آخر من حمام شعبي تطفو من حين لآخر بعض القضايا المرتبطة باختطاف الأطفال، من أجل استغلالهم في أعمال الشعوذة والتسول، أو لاستعمالهم في قضايا ترتبط باستخراج الكنوز، لكن هناك قضايا ارتبطت باختطاف الرضع أو تغييرهم، أي استبدال رضيع من صنف ذكر برضيعأكمل القراءة »
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