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إيقاف مختطفة رضيع بمكناس

منذ دقيقة واحدة
أثار استفحال ظاهرة اختطاف الرضع في المجتمع المغربي في الآونة الأخيرة، جدلا واسعا لدى الرأي العام، ما جعل المغاربة يتساءلون عن الأسباب النفسية والاجتماعية التي تدفع بعض النساء إلى اختطاف المواليد حديثي الولادة من المستشفيات والمصحات، على حد سواء. هذه الظاهرة ليست جديدة على مجتمعنا، بل موجودةأكمل القراءة »

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