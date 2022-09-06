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“كـراء” الرضـع لمتسوليـن

منذ 47 ثانية
RABAT, MOROCCO: A Moroccan woman begs with a baby 11 September 2004 in a street of Rabat. AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA (Photo credit should read ABDELHAK SENNA/AFP/Getty Images)
أم استأجرت ابنها لقاصر وخليلها فخططا للاحتفاظ به والجميع توبع بتهم ثقيلة لم تتوقع أم أن استئجارها لرضيعها لفتاة قاصر وخليلها لاستغلاله في التسول بمدارات بمنطقة مولاي رشيد بالبيضاء سيكلفها الكثير، بداية بالادعاء باختطاف رضيعها بعد أن قررت القاصر وخليلها الاحتفاظ به للأبد، ومتابعتها بتهم ثقيلة أمامأكمل القراءة »

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منذ 47 ثانية


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