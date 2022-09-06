ملف عـــــــدالة
“كـراء” الرضـع لمتسوليـن
أم استأجرت ابنها لقاصر وخليلها فخططا للاحتفاظ به والجميع توبع بتهم ثقيلة لم تتوقع أم أن استئجارها لرضيعها لفتاة قاصر وخليلها لاستغلاله في التسول بمدارات بمنطقة مولاي رشيد بالبيضاء سيكلفها الكثير، بداية بالادعاء باختطاف رضيعها بعد أن قررت القاصر وخليلها الاحتفاظ به للأبد، ومتابعتها بتهم ثقيلة أمامأكمل القراءة »
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