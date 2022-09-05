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الصباح الفني

بهاوي بـ “سيتي فاطمة”

منذ 20 ثانية
كانت من بين الوجهات التي اختار الفنان زهير بهاوي زيارتها خلال الصيف الجاري منطقة “سيتي فاطمة” الواقعة ضواحي مراكش، والمتميزة بجمالية طبيعتها ومناظرها، التي تستهوي عددا من الزوار من داخل المغرب وخارجه. وتقاسم بهاوي مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” مجموعة من الصور من أجواء استمتاعه بطبيعةأكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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