وطنية
الاتحاد: الحكومة مخادعة
انتقد غياب كفاءة وزراء وطالب بالتخلي عن الاحتكار و»تغول» الأغلبية دعا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حكومة عزيز أخنوش إلى التخلي عن “لغة الاطمئنان المخادعة للذات أولا، واستبدالها بخطاب الوضوح والمكاشفة، وسلوك سبيل الإنصات والحوار من أجل عبور هذه المرحلة الدقيقة، التي لم تعد تسمح بتغليب الأنانيات المصلحيةأكمل القراءة »
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