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وطنية

الاتحاد‭: ‬الحكومة‭ ‬مخادعة‭ ‬

منذ 25 ثانية
‭ ‬‭  ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬رفقة‭ ‬ادريس‭ ‬لشكر‭             (‬أرشيف‭)‬
انتقد‭ ‬غياب‭ ‬كفاءة‭ ‬وزراء‭ ‬وطالب‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬الاحتكار‭ ‬و»تغول‮»‬‭ ‬الأغلبية دعا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاشتراكي‭ ‬للقوات‭ ‬الشعبية‭ ‬حكومة‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬إلى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ “‬لغة‭ ‬الاطمئنان‭ ‬المخادعة‭ ‬للذات‭ ‬أولا،‭ ‬واستبدالها‭ ‬بخطاب‭ ‬الوضوح‭ ‬والمكاشفة،‭ ‬وسلوك‭ ‬سبيل‭ ‬الإنصات‭ ‬والحوار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عبور‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الدقيقة،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تسمح‭ ‬بتغليب‭ ‬الأنانيات‭ ‬المصلحية‭أكمل القراءة »

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