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بلخضر يكتب عن نباتات المغرب
صدر للدكتور والباحث جمال بلخضر كتاب جديد بعنوان “المغرب الكبير من خلال نباتاته” باللغة الفرنسية عن منشورات “الفنك” ويدعو هذا الكتاب إلى إعادة الربط مع “ثقافة” النبات هذه التي ما زالت قائمة وتقاوم توحيد أنماط العيش ، وذلك عبر تاريخ النباتات والأشجار بالمغرب . ويأخذ الكتاب، المعززأكمل القراءة »
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