الصباح الفني
بلقزيز يقارب مسالك التقدم
كتاب جديد يسائل عوامل إحباط المشاريع النهضوية والتحديثية صدر حديثا للباحث والأكاديمي عبد الإله بلقزيز كتاب جديد بعنوان “مسالك التقدم: مداخل في الأسس والسياسات”، “عن منشورات مركز دراسات الوحدة العربية. وحاول أستاذ الفلسفة بجامعة الحسن الثاني في كتابه الجديد أن يقارب “عوامل إحباط المشروع الفكري النهضوي والمشاريعأكمل القراءة »
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