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الصباح الفني

بلقزيز‭ ‬يقارب‭ ‬مسالك‭ ‬التقدم

منذ 17 ثانية
غلاف‭ ‬الكتاب‭                 (‬خاص‭)‬
كتاب‭ ‬جديد‭ ‬يسائل‭ ‬عوامل‭ ‬إحباط‭ ‬المشاريع‭ ‬النهضوية‭ ‬والتحديثية صدر‭ ‬حديثا‭ ‬للباحث‭ ‬والأكاديمي‭ ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬بلقزيز‭ ‬كتاب‭ ‬جديد‭ ‬بعنوان‭ “‬مسالك‭ ‬التقدم‭: ‬مداخل‭ ‬في‭ ‬الأسس‭ ‬والسياسات‭”‬،‭ “‬عن‭ ‬منشورات‭ ‬مركز‭ ‬دراسات‭ ‬الوحدة‭ ‬العربية‭.‬ وحاول‭ ‬أستاذ‭ ‬الفلسفة‭ ‬بجامعة‭ ‬الحسن‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬الجديد‭ ‬أن‭ ‬يقارب‭ “‬عوامل‭ ‬إحباط‭ ‬المشروع‭ ‬الفكري‭ ‬النهضوي‭ ‬والمشاريع‭أكمل القراءة »

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