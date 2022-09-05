الصباح الفني
موزين يستعد لدخول القفص الذهبي
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من حفل خطوبة المغني والملحن مهدي موزين، واستعداده للدخول إلى القفص الذهبي. وحسب الأخبار المتداولة على المواقع، فإن موزين ارتبط بفناة كانت “موديل” فيديو كليب أغنية طرحها قبل مدة، تدعى غزلان فاخور، والتي نشرت على صفحتها الرسمية مجموعة من الصور،أكمل القراءة »
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