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الصباح الفني

لمجرد‭ ‬يطرح‭ “‬الحلق‭”‬

منذ 5 ثواني
طرح‭ ‬الفنان‭ ‬سعد‭ ‬لمجرد‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭” ‬أحدث‭ ‬أعماله‭ ‬الغنائية‭ ‬بعنوان‭ “‬الحلق‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الترويج‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬ واختار‭ ‬لمجرد‭ ‬أداء‭ “‬الحلق‭” ‬باللهجة‭ ‬المصرية‭ ‬وهي‭ ‬عمل‭ ‬يعتبر‭ ‬ثمرة‭ ‬تعاون‭ ‬فني‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬كاتب‭ ‬الكلمات‭ ‬تامر‭ ‬حسين،‭ ‬والملحن‭ ‬عزيز‭ ‬الشافعي،‭ ‬بينما‭ ‬تولى‭ ‬توزيعها‭ ‬الموسيقي‭ ‬جلال‭أكمل القراءة »

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منذ 5 ثواني


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