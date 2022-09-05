الصباح الفني
لمجرد يطرح “الحلق”
طرح الفنان سعد لمجرد على قناته الرسمية على “يوتوب” أحدث أعماله الغنائية بعنوان “الحلق”، التي تم الترويج لها خلال الفترة الماضية. واختار لمجرد أداء “الحلق” باللهجة المصرية وهي عمل يعتبر ثمرة تعاون فني بينه وبين كاتب الكلمات تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، بينما تولى توزيعها الموسيقي جلالأكمل القراءة »
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