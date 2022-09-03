افتتاحية
برافو
قدمت الحكومة، أول أمس (الخميس)، دليلا عمليا، على أن إطلاق دينامية حوار اجتماعي شامل ومؤسس في يناير الماضي، لم يكن “مقلبا” للتمويه على الرأي العام بُعيد الفوز بالانتخابات، بل كان إرادة حقيقية، تنطلق من قناعة مركزية، مفادها أنه لا يمكن القيام بأي إصلاح دون مرافقة الطبقة العاملةأكمل القراءة »
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