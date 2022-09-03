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تطورات مثيرة في ملف “المحامي والوسيطة”
اعتقال رئيس جامعة ملكية كان يشغل منصب “ليوتنان” بالبحرية الملكية سيدة الأعمال الموقوفة كانت تدعي أنها زوجة مسؤول بالمجلس الأعلى للحسابات أظهرت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ملف اعتقال محام بهيأة الرباط، وسيدة أعمال ببوزنيقة، الثلاثاء الماضي، على خلفية فضيحة “سمسرة” باستئنافية طنجة، لتبرئة معتقلين، (أظهرت)أكمل القراءة »
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