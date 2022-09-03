الأولى
نصب بالملايير أمام رئيس النيابة العامة
احتيال بطلته شركة كبرى للطرق والقناطر تحول إلى حادثة توصل مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام لمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بمضامين خروقات تعرض لها مستثمر أجنبي، في مواجهة شركة كبرى مقرها بالبيضاء، معروفة في مجال إنشاء القناطر والطرق السيارة، وكذا في ولوجها إفريقيا عبر مشاريع بدول، ضمنهاأكمل القراءة »
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