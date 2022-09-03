حوادث
“فيزا شينغن”… الكسب بالتزوير
شبكة وجدة انضافت لشبكة فاس التي أوقف فيها 48 شخصا أدينوا بعقوبات أقصاها سنتان توالى تفكيك شبكات التهجير السري للديار الفرنسية باستعمال وثائق ومستندات بنكية وإدارية لاستخراج تأشيرة “شينغن”، بسقوط 6 متهمين جدد بمدينة وجدة صاحبة حصة الأسد في عدد الموقوفين منذ تفكيك أول شبكة بفاس، أفرادهاأكمل القراءة »
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