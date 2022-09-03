الفرقة الوطنية و”ديستي” يطيحان بعصابة السطو على 41 مليون من وكالة بنكية

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس (الجمعة)، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في اقتراف عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وكشفت الإجراءات الأولية للبحث، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيهم استهدفوا، في العاشر من غشت المنصرم، أحد الضحايا مباشرة بعد خروجه من وكالة بنكية ببوزنيقة، حيث عرضوه للعنف بواسطة السلاح الأبيض المقرون بسرقة مبلغ مالي يناهز 410 ألف درهم.

وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيهم اختاروا الضحية بناءا على تخطيط مسبق وترصد مستمر، لمعرفتهم السابقة بنشاطاته، قبل أن يرتكبوا فعلهم الإجرامي باستخدام سيارة لتسهيل عملية التنفيذ والهروب، كما كشفت إجراءات البحث كذلك أن المشتبه فيهم كانوا يخططون لارتكاب ثلاث عمليات مماثلة بالبيضاء والقنيطرة، تستهدف ضحايا محددين يشتبه في كونهم ينشطون في غسيل الأموال والتلاعب بالفواتير الوهمية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وتحديد كافة المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الجرائم، فضلا عن التحقق من الأنشطة غير المشروعة المنسوبة للضحايا المستهدفين