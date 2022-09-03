الأولى
جبايات جماعات خارج القانون
الداخلية تأمر بإتلاف وحرق تذاكر تحصيل ودفاتر مخالصات منع استعمالها منذ 2020 أصدرت الداخلية تعليماتها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم لإنهاء مسلسل استخلاص جبايات جماعية خارج القانون، وأمرت بإتلاف وحرق تذاكر تحصيل ودفاتر مخالصات ما زالت متداولة في مكاتب بعض الجماعات، رغم منع استعمالهاأكمل القراءة »
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