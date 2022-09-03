الأولى
السطو على شركة عقارية بشيكين مزورين
فوجئ مالك شركة لها عقارات بالبيضاء، بالحجز على جميع ممتلكاتها بسبب شيكين مزورين، قيمة كل واحد منهما خمسة ملايير، يحملان اسم الشركة وعنوانها، والمثير تضمينهما رقم حساب بوكالة بنكية بإميل زولا بالبيضاء، اتضح أنه وهمي. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المتورطين استغلوا الشيكات المزورة والحساب البنكي الوهمي للنصبأكمل القراءة »
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