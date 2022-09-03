الأولى
بكر … رحيل الساخر الأكبر
ابن درب السلطان الذي تألق مسرحا وسينما وفكاهة غيب الموت، صباح أمس (الجمعة)، الفنان والممثل نور الدين بكر عن سن السبعين، بعد معاناة مع المرض ومع الإشاعات التي تناسلت في مناسبات عديدة أرسلته إلى العالم الآخر قبل الأوان. وهكذا صدق الخبر هذه المرة، رغم أن أصدقاءه ومحبيه،أكمل القراءة »
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