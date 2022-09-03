fbpx
الأولى

بكر … رحيل الساخر الأكبر

منذ 6 دقائق
ابن درب السلطان الذي تألق مسرحا وسينما وفكاهة غيب الموت، صباح أمس (الجمعة)، الفنان والممثل نور الدين بكر عن سن السبعين، بعد معاناة مع المرض ومع الإشاعات التي تناسلت في مناسبات عديدة أرسلته إلى العالم الآخر قبل الأوان. وهكذا صدق الخبر هذه المرة، رغم أن أصدقاءه ومحبيه،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.