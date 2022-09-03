fbpx
ملف الصباح

نهاية الوصاية بعد الحماية

منذ 44 ثانية
المغرب أنهى زمن هيمنة سعت الدولة الفرنسية للحفاظ عليها بعد الاستقلال ترفض فرنسا الاعتراف بأن المغرب قطع منذ استقلاله مسارا طويلا وعاش مخاضا صعبا من أجل تحرير اقتصاده من الهيمنة الخارجية واسترجاع سيادته الوطنية، من خلال سياسات اقتصادية وتجارية وإدارية وأمنية مست مصالح المستعمر القديم القائمة والمتراكمةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 44 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.