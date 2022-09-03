ملف الصباح
نهاية الوصاية بعد الحماية
المغرب أنهى زمن هيمنة سعت الدولة الفرنسية للحفاظ عليها بعد الاستقلال ترفض فرنسا الاعتراف بأن المغرب قطع منذ استقلاله مسارا طويلا وعاش مخاضا صعبا من أجل تحرير اقتصاده من الهيمنة الخارجية واسترجاع سيادته الوطنية، من خلال سياسات اقتصادية وتجارية وإدارية وأمنية مست مصالح المستعمر القديم القائمة والمتراكمةأكمل القراءة »
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