ملف الصباح
ماما فرنسا المفترسة
تأكل الغلة وتسب الملة وتستعيد عقدة الاستعمار القديم لفرض هيمنة بائدة على سيادة المغرب لم تستوعب فرنسا بعد أن عهد الحماية انتهى وأن زمن الهيمنة السياسية والاقتصادية المفروضة على مغرب فجر الاستقلال ذهب إلى غير رجعة، ومازالت نخبها تعتقد أن التزام الصداقة من الجانب المغربي استجداء وحاجةأكمل القراءة »
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