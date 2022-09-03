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لعـبـة الابـتـزاز بالـصـحـراء

منذ 6 دقائق
باريس تتجاهل وقائع تاريخية ساهمت في صناعتها وترفض مغربية الصحراء استنادا إلى الوثائق والأرشيف العسكري اعتقد المغاربة أن الدولة العميقة التي تتحكم في مؤسسات فرنسا، ستكون أول من سيقر بمغربية الصحراء، بسبب عدالة الوحدة الترابية للمغرب، لأن المسؤولين بها اطلعوا بشكل جيد على الأرشيف العسكري والخرائط القديمةأكمل القراءة »

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