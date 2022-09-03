حوادث
من قتل “لاجودان” بلمو وزوجته؟
أسئلة معلقة بعد مرور أشهر على الواقعة دون الوصول إلى الجناة مرت أربعة أشهر ودخلنا الشهر الخامس دون أن تلوح في الأفق ، أي مؤشرات على الواقع تجيب عن سؤال معلق « من قتل لاجودان العربي بلمو وزوجته ” في سكنهما القروي بدوار الرواحلة بجماعة سيدي عابدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا