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وطنية

الموثقون ينددون بالتصرف العدائي لقيس

منذ 3 دقائق
أصدر المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب، بلاغا استنكر فيه التصرف العدائي الصادر عن رئيس دولة تونس، الذي يمس بالوحدة الترابية للمملكة. وقال البيان الموقع عليه من قبل هشام صابري، إنه « إثر الاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة التونسية لزعيم الجبهة الانفصالية «بوليساريو»، في إطار القمة الثامنة لمنتدىأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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