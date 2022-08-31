حوادث
اغتصاب قاصر يطيح بثلاثيني بمكناس
أوقفت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أول أمس (الاثنين)، ثلاثينيا يشتبه تورطه في التغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض. وأوضح مصدر أمني، أن مصالح الشرطة بمكناس تلقت إشعارا، من أجل البحث لفائدة عائلة من خلال شكاية مباشرة تقدمت بها والدةأكمل القراءة »
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