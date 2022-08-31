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كاتبات المغرب يحجبن الجائزة المغاربية
أعلنت رابطة كاتبات المغرب حجب جائزة الكاتبة المغاربية إثر تداعيات الموقف التونسي إزاء قضية الوحدة الترابية الخاصة بالمغرب. واستنكرت رابطة كاتبات المغرب ما سمته “السلوك الاستفزازي للرئيس التونسي، والذي لا يمت بصلة للأعراف الديبلوماسية الرصينة”، إثر “الاستقبال الرسمي الذي خص به رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد للمسمىأكمل القراءة »
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