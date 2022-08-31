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مجتمع

مغاربة يهاجرون في “قوارب الضباب”

منذ 3 دقائق
يواجه حراس الحدود في الأيام الأخيرة، واحدة من أصعب الفترات في عملهم، المتعلقة بحراسة الحدود المغربية الإسبانية، ومنع تسلل المهاجرين المغاربة والأجانب إلى الثغر المحتل، بعد عودة التنسيق بين المغرب وإسبانيا، بسبب استغلال المهاجرين الضباب الكثيف، الذي يحجب الرؤية عن الشرطة لتنفيذ عمليات الهجرة. وكتبت الصحافة الإسبانيةأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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