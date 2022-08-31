بانوراما
يوميات مبحوث عنه
قد تضع الظروف شخصا ما في دوامة كبيرة، يفقد معها السيطرة والتركيز، خاصة إذا تعلق الأمر بجريمة، لم يكن ينوي ارتكابها. يوميات مبحوث عنه هو سرد حقيقي لمعاناة شاب مع جريمة لم يدر إن كان ارتكبها أم لا، وظل لمدة من الزمن يحاول الاختباء والتواري عن الأنظار،أكمل القراءة »
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