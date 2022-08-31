الأولى
رخصة بناء تورط برلمانيا
ورطت رخصة بناء غير قانونية برلمانيا وموظفين بالناظور، بعد شكاية تقدمت بها مهاجرة إلى النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، تتهمهم باستغلال النفوذ والرشوة. وحسب شكاية المهاجرة، فإن شخصا استغل وجودها ببلجيكا، وشرع في تشييد بناء بمحاذاة رصيف منزلها يتضمن قبوا تم تسقيفه بالكامل، وأنها خلال مراجعةأكمل القراءة »
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