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رخصة بناء تورط برلمانيا

منذ دقيقة واحدة
ورطت رخصة بناء غير قانونية برلمانيا وموظفين بالناظور، بعد شكاية تقدمت بها مهاجرة إلى النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، تتهمهم باستغلال النفوذ والرشوة. وحسب شكاية المهاجرة، فإن شخصا استغل وجودها ببلجيكا، وشرع في تشييد بناء بمحاذاة رصيف منزلها يتضمن قبوا تم تسقيفه بالكامل، وأنها خلال مراجعةأكمل القراءة »

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