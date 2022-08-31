الأولى
عراقيل تتحدى توجيهات الملك
“الصباح” تسرد ملفات استثمار بالملايير طالتها مسطرة “البلوكاج” بمصالح جماعة مراكش تتراكم ملفات الاستثمار في مشاريع البناء والتجزئات السكنية والمجموعات السكنية ومنشآت صناعية، ورخص الإصلاح والتعديلات بمصالح جماعة مراكش، بشكل يثير القلق، ودفع عددا من أصحاب الملفات إلى طرق أبواب لطلب التحقيق والإنصاف خارج أسوار عاصمة النخيل.أكمل القراءة »
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