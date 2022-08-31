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بانوراما

الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم

منذ 20 ثانية
تقتضي الأعراس بمنطقة أزيلال التقيد بمجموعة من العادات والتقاليد، التي كانت تعرف بمختلف المناطق، كما تختلف من قبيلة إلى أخرى. ورغم أن عددا من العادات التي لها دلالة كبيرة بأزيلال اندثرت، إلا أن بعض الأسر محافظة عليها باعتبارها جزءا من ثقافة الأجداد.   الحلقة الأخيرة العرس بأزيلال…أكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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