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حوادث

إدانة متهم بعرقلة المرور

منذ دقيقة واحدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك في حالة اعتقال، من أجل جناية قطع الطريق العمومية باستعمال وسائل من شأنها التسبب في حادث سير وتعطيل ومضايقة مستعمليها، نتجت عنه خسائر مادية بالعربات والناقلات والحرج العمدي للغيرأكمل القراءة »

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