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بانوراما

فستان “كروشيه”… الموضة المتجددة 

منذ 5 دقائق
 من التصاميم التي فرضت نفسها بشكل كبير خلال موسم الصيف الحالي، فستان “الكروشيه”، الذي اعتبره الخبراء، نجم الموضة النسائية، والذي يمنح المرأة اطلالة تستحضر روح السبعينات. واعتبر خبراء الموضة أن فستان “الكروشيه” أطل هذا الموسم بطابع عصري جريء من خلال الألوان الزاهية بدلا من الألوان المحايدة التقليدية،أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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