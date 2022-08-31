حوادث
السجن لـ”الضب” بالجديدة
آخذت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، المتهم الملقب بـ”الضب” بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض والسرقة الموصوفة والتخدير بواسطة لصاق العجلات وحيازة واستهلاك المخدرات، وحكمت عليه ب4 سنوات حبسا نافذا. وأوقفت الضابطة القضائية التابعةأكمل القراءة »
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