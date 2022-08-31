الأولى
الحرب على السماسرة تطيح بمحام وعشيقته
ادعيا رفقة وسيط علاقتهما بالرئيس المنتدب للسلطة القضائية والفرقة الوطنية توقفهم في الرباط أمر وكيل الملك بابتدائية الرباط، زوال أمس (الثلاثاء)، بإيداع محام بهيأة الرباط وعشيقته ووسيط السجن في انتظار محاكمتهم، بعد أن تبين نصبهم في مبلغ مالي يقارب 120 مليونا، على أقرباء متهم متابع بتهمة تكوينأكمل القراءة »
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