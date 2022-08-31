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تحت الدف

منذ 48 ثانية
تعقد الحكومة اجتماعا، غدا (الخميس)، بحضور كافة الوزراء بعد استفادتهم من العطلة الصيفية، للمناقشة والتصويت على مشاريع مراسيم يهم بعضها رفع التعويضات العائلية. واعتقد المغاربة أن الحكومة ستكون جادة لرفع التعويضات المخصصة لثلاثة أطفال الأوائل من 300 درهم إلى 500 للطفل الواحد، فإذا بها تقرر رفع التعويضاتأكمل القراءة »

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منذ 48 ثانية


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